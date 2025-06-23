Сибига в Брюсселе просит привлечь "все инструменты", чтобы принудить Путина к миру

Лидер РФ Владимир Путин отвечает на мирные предложения ударами по гражданскому населению, поэтому сейчас пора использовать все дипломатические инструменты, чтобы принудить Россию к переговорам.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Министр начал свое общение с прессой, вспомнив об очередной тяжелой ночи в Киеве.

"Еще один тяжелый ракетный удар по украинским гражданским объектам. Много жертв. Семь человек погибли. Вот такой реальный ответ российской стороны на все мирные усилия и все мирные предложения", – сказал он.

Сибига подчеркнул, что "Путин несет войну", поэтому сейчас самое время привлечь "все дипломатические инструменты", чтобы повысить цену дальнейшей российской агрессии.

"Вот почему так важно, что я сегодня здесь, накануне важных международных событий, саммита НАТО, саммита ЕС", – сказал министр.

"Пришло время использовать все дипломатические инструменты, чтобы принудить Россию к миру, к переговорам. У них нет причин садиться за стол переговоров. Поэтому, еще раз: санкции, изоляция, замораживание активов", – добавил глава МИД Украины.

Сибига в понедельник принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза по приглашению главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Напомним, на этой неделе в ЕС рассчитывают утвердить 18-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.