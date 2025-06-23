У МЗС повідомили деталі візиту Сибіги в Брюссель у понеділок

У понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає з візитом Брюссель.

Про це повідомила пресслужба МЗС у суботу ввечері, інформує "Європейська правда".

Глава МЗС візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної ситуації на полі бою, пріоритетних оборонних потреб України, серед яких основною є зміцнення спроможностей ППО, та необхідності сильних санкційних кроків, які мають бути ухвалені для підвищення тиску на агресора.

Сибіга приділить особливу увагу важливості подальших кроків на шляху до вступу України до ЄС.

Міністр також проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими партнерами України та зустрінеться з експертними колами.

Нагадаємо, цього тижня у ЄС розраховують затвердити 18-ий пакет санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, ЄС відклав зниження цінової стелі на нафту через ситуацію на Близькому Сході.