В ЄС відреагували на можливе перекриття Іраном Ормузької протоки

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала можливе перекриття Іраном Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових постачань нафти і газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі.

Коментар Каллас з’явився після того, як напередодні іранський парламент підтримав закриття Ормузької протоки.

Топдипломатка ЄС наголосила на необхідності пошуку дипломатичного вирішення ситуації на Близькому Сході на тлі зростання побоювань щодо ескалації.

Коментуючи можливе перекриття Іраном Ормузької протоки, Каллас зазначила: "Це щось надзвичайно небезпечне і небажане для всіх".

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не закривати Ормузьку протоку.

За його словами, перекриття протоки стане для Ірану "економічним самогубством".

Як відомо, у ніч на 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, у тому числі – семи стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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