Глава Пентагону заявив, що ядерні амбіції Ірану знищені

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив з першими коментарями після того, як США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані.

Його заяву у неділю наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи удари, Гегсет сказав, що "наказ, який ми отримали від нашого головнокомандувача, був чітким, рішучим і зрозумілим".

"Ми зруйнували іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ або іранського народу... Завдяки сміливому і далекоглядному керівництву президента Трампа та його відданості миру завдяки силі, ядерні амбіції Ірану були знищені", – запевнив Піт Гегсет.

Гегсет також заявив, що американські удари по Ірану містили елементи "дезорієнтації". Можливо, це натяк на заяву Білого дому про те, що президент Трамп витратить до двох тижнів на прийняття рішення про військове втручання.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, що розповідав деталі атаки разом з міністром оборони, повідомив назву операції: "Опівнічний молот". Він назвав її "суворо секретною місією, про деталі якої знають лише декілька осіб у Вашингтоні".

У ніч на 22 червня авіація Сполучених Штатів атакувала три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у результаті ударів " "ключові ядерні об’єкти в Ірані повністю й остаточно знищені.

Іран заявив, що залишає за собою всі можливі варіанти для захисту після американських ударів по його ядерних об’єктах.