В ЕС отреагировали на возможное перекрытие Ираном Ормузского пролива

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас прокомментировала возможное перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Комментарий Каллас появился после того, как накануне иранский парламент поддержал закрытие Ормузского пролива.

Топ-дипломат ЕС подчеркнула необходимость поиска дипломатического решения ситуации на Ближнем Востоке на фоне роста опасений относительно эскалации.

Комментируя возможное перекрытие Ираном Ормузского пролива, Каллас отметила: "Это что-то чрезвычайно опасное и нежелательное для всех".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай убедить Иран не закрывать Ормузский пролив.

По его словам, перекрытие пролива станет для Ирана "экономическим самоубийством".

Как известно, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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