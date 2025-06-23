У Греції затримали чоловіка, який фотографував військову базу

У Греції за підозрою у шпигунстві був затриманий чоловік, якого спіймали за фотографуванням військово-морської бази Суда, що на острові Крит.

Про це повідомляє eKathimerini, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, 26-річний чоловік був затриманий в ході спільної операції Національної розвідувальної служби (EYP) і грецької поліції, повідомили джерела.

За їхніми словами, підозрюваний народився в Азербайджані, але має польський паспорт.

Чоловік зняв номер в готелі 18 червня, попросивши номер з видом на затоку Суда. Він оплатив проживання за місяць наперед, але, за наявною інформацією, практично не виходив з номера.

Цифрові докази, зібрані з його камери та ноутбука, знайдених у нього, містили близько 5000 файлів із зображеннями кораблів, що заходять на територію бази і залишають її.

Джерела розповідають, що підозрюваний не співпрацює зі слідством.

Влада розслідує його можливий зв'язок з іншим азербайджанцем, який був заарештований кілька днів тому в Лімассолі, також за підозрою в шпигунстві.

Нагадаємо, у травні в Греції за підозрою в шпигунстві на користь РФ затримали етнічного грузина.