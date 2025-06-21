На Кіпрі затримали підозрюваного в тероризмі

Поліція Кіпру затримала особу за підозрою в терористичних злочинах та шпигунстві.

Про це у суботу, 21 червня, заявили представники правоохоронних органів, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У суботу, 21 червня, правоохоронці Кіпру затримала особу за підозрою в терористичних злочинах та шпигунстві.

Затриманого доставили до районного суду, який ухвалив рішення про тримання його під вартою впродовж восьми днів для проведення слідчих дій.

Інших подробиць поліція не надала, пославшись на міркування національної безпеки.

Варто зауважити, що Кіпр, розташований зовсім близько від Близького Сходу, останніми днями використовується як транзитний пункт для людей, які залишають регіон або прямують туди, у той час як триває конфлікт між регіональними суперниками – Ізраїлем та Іраном.

Зокрема 16 червня міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що його держава отримала запити від кількох держав Європейського Союзу про допомогу в евакуації з Близького Сходу.