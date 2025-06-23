В Греции задержали мужчину, который фотографировал военную базу

В Греции по подозрению в шпионаже был задержан мужчина, которого поймали за фотографированием военно-морской базы Суда на острове Крит.

Об этом сообщает eKathimerini, информирует "Европейская правда".

Как отмечено, 26-летний мужчина был задержан в ходе совместной операции Национальной разведывательной службы (EYP) и греческой полиции, сообщили источники.

По их словам, подозреваемый родился в Азербайджане, но имеет польский паспорт.

Мужчина снял номер в отеле 18 июня, попросив номер с видом на залив Суда. Он оплатил проживание за месяц вперед, но, по имеющейся информации, практически не выходил из номера.

Цифровые доказательства, собранные с его камеры и ноутбука, найденных у него, содержали около 5000 файлов с изображениями кораблей, заходящих на территорию базы и покидающих ее.

Источники рассказывают, что подозреваемый не сотрудничает со следствием.

Власти расследуют его возможную связь с другим азербайджанцем, который был арестован несколько дней назад в Лимассоле, также по подозрению в шпионаже.

Напомним, в мае в Греции по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержали этнического грузина.