Китай заявляє, що атака США на Іран підірвала їхній авторитет

Китай заявив, що атака США на ядерні об'єкти Ірану підірвала авторитет Вашингтона, і попередив, що ситуація "може вийти з-під контролю".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав постпред Китаю в ООН Фу Конг, якого цитує Reuters.

Як зазначив китайський дипломат, сторони повинні стримати "імпульс сили, уникнути загострення конфліктів і підливання масла у вогонь", як повідомляє державний телеканал CCTV.

За його словами, усі сторони, особливо Ізраїль, "повинні негайно припинити вогонь, щоб запобігти ескалації ситуації та уникнути поширення війни".

Іран постраждав, "але також було підірвано авторитет США як країни та учасника міжнародних переговорів", додав Фу Конг.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ Китаю Гуо Цзякунь заявив у понеділок, що атака на ядерні об'єкти, які перебувають під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії, є "серйозним порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Китай готовий посилити комунікацію та координацію з усіма сторонами, щоб відіграти конструктивну роль у відновленні миру на Близькому Сході, додав він.

Як відомо, у ніч на 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, у тому числі – семи стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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