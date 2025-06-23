Китай заявляет, что атака США на Иран подорвала их авторитет

Китай заявил, что атака США на ядерные объекты Ирана подорвала авторитет Вашингтона, и предупредил, что ситуация "может выйти из-под контроля".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал постпред Китая в ООН Фу Конг, которого цитирует Reuters.

Как отметил китайский дипломат, стороны должны сдержать "импульс силы, избежать обострения конфликтов и подливания масла в огонь", как сообщает государственный телеканал CCTV.

По его словам, все стороны, особенно Израиль, "должны немедленно прекратить огонь, чтобы предотвратить эскалацию ситуации и избежать распространения войны".

Иран пострадал, "но также был подорван авторитет США как страны и участника международных переговоров", добавил Фу Конг.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Китая Гуо Цзякунь заявил в понедельник, что атака на ядерные объекты, находящиеся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии, является "серьезным нарушением Устава Организации Объединенных Наций".

Китай готов усилить коммуникацию и координацию со всеми сторонами, чтобы сыграть конструктивную роль в восстановлении мира на Ближнем Востоке, добавил он.

Как известно, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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