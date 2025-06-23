НАТО цього року вже виділив на допомогу Україні 35 млрд євро

Північноатлантичний альянс цього року вже виділив на допомогу Україні 35 млрд євро.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції перед самітом НАТО у Гаазі, передає кореспондент "Європейської правди".

"Я радий оголосити, що лише за пару місяців ми змогли збільшити показник допомоги Україні до 35 млрд євро, і досягли цього менше ніж за пів року", – заявив Рютте.

Він зазначив, що торік Альянс виділив на підтримку України більше 50 млрд євро, тобто цього року темпи виділення допомоги прискорилися.

"Це означає, що союзники, в тому числі США, не втрачають з поля зору те, що відбувається в Україні", – сказав Рютте.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що на майбутньому саміті НАТО в Гаазі союзники планують ухвалити максимально коротке підсумкове рішення – лише до п’яти пунктів, що контрастує з масштабними деклараціями попередніх років, проте це може зіграти на користь Україні.

Також стало відомо, що лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП – частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

Як очікується, нову ціль витрат буде розділено: 3,5% ВВП – на безпосередньо військові потреби, ще 1,5% – на ширші безпекові проєкти, зокрема інфраструктуру.