НАТО в этом году уже выделил на помощь Украине 35 млрд евро

Североатлантический альянс в этом году уже выделил на помощь Украине 35 млрд евро.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Гааге, передает корреспондент "Европейской правды".

"Я рад объявить, что всего за пару месяцев мы смогли увеличить показатель помощи Украине до 35 млрд евро, и достигли этого меньше чем за полгода", – заявил Рютте.

Он отметил, что в прошлом году Альянс выделил на поддержку Украины более 50 млрд евро, то есть в этом году темпы выделения помощи ускорились.

"Это означает, что союзники, в том числе США, не теряют из виду то, что происходит в Украине", – сказал Рютте.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге союзники планируют принять максимально короткое итоговое решение – всего до пяти пунктов, что контрастирует с масштабными декларациями предыдущих лет, однако это может сыграть на пользу Украине.

Также стало известно, что лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Как ожидается, новая цель расходов будет разделена: 3,5% ВВП – на непосредственно военные нужды, еще 1,5% – на более широкие проекты по безопасности, в том числе инфраструктуру.