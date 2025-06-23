Reuters: США очікують відповіді Ірану на американські удари в найближчі два дні

Сполучені Штати вважають, що Іран може незабаром завдати ударів по американських цілях на Близькому Сході у відповідь на бомбардування іранських ядерних обʼєктів.

Про це агентству Reuters у понеділок заявили два американські посадовці, пише "Європейська правда".

Один з посадовців США, який на умовах анонімності говорив з Reuters про можливу відповідь Ірану, сказав, що удар у відповідь може статися "протягом найближчих одного-двох днів".

Співрозмовники агентства також зазначили, що США все ще прагнуть дипломатичного вирішення, яке змусило б Тегеран відмовитися від будь-яких атак.

У ніч проти 22 червня армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах. Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Іран пригрозив вжити заходів у відповідь.

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.

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