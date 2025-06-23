Мерц, Макрон і Стармер застерегли Іран після ударів США

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні після ударів США по іранських ядерних об'єктах.

Про це йдеться у спільній заяві трьох лідерів, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон на прем’єр Британії Кір Стармер у неділю обговорили останні події на Близькому Сході. Вони підкреслили, що завжди чітко заявляли: Іран ніколи не може мати ядерної зброї, і більше не може становити загрозу регіональній безпеці.

"Наша мета залишається незмінною – не допустити Іран до отримання ядерної зброї. Ми закликаємо Іран взяти участь у переговорах, що призведуть до угоди, яка вирішить усі питання, пов'язані з його ядерною програмою", – заявили Мерц, Макрон та Стармер.

Вони підкреслили, що готові сприяти досягненню цієї мети у координації з усіма сторонами.

"Ми закликаємо Іран не вживати жодних подальших дій, які можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні", – закликали також троє лідерів.

Вони пообіцяли продовжити спільні дипломатичні зусилля, щоб розрядити напруженість і не допустити ескалації та поширення конфлікту.

Разом з тим президент США Дональд Трамп після американських ударів по іранських ядерних об’єктах у ніч на 22 червня дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.

Трамп також попередив Тегеран, що він зіткнеться зі ще більш руйнівними атаками, якщо не погодиться на мир.

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