Reuters: США ожидают ответа Ирана на американские удары в ближайшие два дня

Соединенные Штаты считают, что Иран может вскоре нанести удары по американским целям на Ближнем Востоке в ответ на бомбардировку иранских ядерных объектов.

Об этом агентству Reuters в понедельник заявили два американских чиновника, пишет "Европейская правда".

Один из чиновников США, который на условиях анонимности говорил с Reuters о возможном ответе Ирана, сказал, что ответный удар может произойти "в течение ближайших одного-двух дней".

Собеседники агентства также отметили, что США все еще стремятся к дипломатическому решению, которое заставило бы Тегеран отказаться от любых атак.

В ночь на 22 июня армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Иран пригрозил принять ответные меры.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании призвали Иран не предпринимать никаких действий, которые могли бы еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

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