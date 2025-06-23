У Франції заявили, що у в'язниці в Ірані, по якій вдарив Ізраїль, було двоє французів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро звинуватив Ізраїль у створенні небезпеки для двох французів після авіаудару по в'язниці Евін у Тегерані.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ізраїль завдав удару по найвідомішій в'язниці Тегерана для політичних в'язнів, де також утримується ряд іноземних громадян.

"Удар по в'язниці Евін в Тегерані поставив під загрозу наших громадян Сесіль Колер і Жака Парі, які утримуються там вже три роки. Це неприйнятно", – Барро.

Глава МЗС Франції наголосив, що всі удари повинні бути негайно припинені, щоб відкрити шлях до відновлення дипломатичних відносин.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, у тому числі – семи стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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