Во Франции заявили, что в тюрьме в Иране, по которой ударил Израиль, было двое французов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Израиль в создании угрозы для двух французов после авиаудара по тюрьме Эвин в Тегеране.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Израиль нанес удар по самой известной тюрьме Тегерана для политических заключенных, где также содержится ряд иностранных граждан.

"Удар по тюрьме Эвин в Тегеране поставил под угрозу наших граждан Сесиль Колер и Жака Пари, которые содержатся там уже три года. Это неприемлемо", – Барро.

Глава МИД Франции подчеркнул, что все удары должны быть немедленно прекращены, чтобы открыть путь к восстановлению дипломатических отношений.

Напомним, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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