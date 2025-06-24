Німецькі оборонні компанії вимагають від НАТО довгострокових зобов'язань

Напередодні саміту НАТО в Гаазі лідери німецької оборонної промисловості закликають країни-члени Альянсу підтвердити обіцянки щодо збільшення військових витрат конкретними й довгостроковими зобов’язаннями щодо закупівель.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Очікується, що лідери країн НАТО на саміті в Нідерландах зобов’яжуться витрачати 5% ВВП на оборону.

"Ми очікуємо чіткої заяви від країн-членів НАТО на саміті про те, що за словами підуть дії", – сказав газеті Augsburger Allgemeine голова оборонного підрозділу Airbus Міхаель Шельгорн у вівторок.

Це зростання оборонних витрат має втілитися в реальні дії, підкреслив Шельгорн. "Для промисловості це означає гарантії планування та довгострокові зобов’язання у вигляді замовлень", – додав він.

За його словами, компанія могла б швидко наростити виробництво, якщо будуть чіткі замовлення, визначені терміни й достатні обсяги.

Александр Загель, керівник аугсбурзької компанії Renk, яка виробляє трансмісії для танків, зазначив, що оборонна промисловість потребує більшої впевненості для стратегічного планування.

"Ще кілька років тому ми виробляли 150–200 нових трансмісій на рік. У майбутньому їх виробництво сягатиме чотиризначних цифр", – сказав Загель.

Олівер Дьорре, генеральний директор компанії Hensoldt, що спеціалізується на оборонній електроніці, назвав очікувані рішення НАТО історичними. Це, за його словами, дозволить компанії швидко розширити виробничі потужності й стимулювати інновації.

Голова наглядової ради Airbus Рене Оберманн розкритикував чинні правила закупівель ЄС як надто бюрократичні та повільні. "Вони недостатньо орієнтовані на європейських постачальників, займають надто багато часу і часто призводять до надмірно складних вимог", – сказав він медіагрупі RND.

Оберманн закликав до реформування законодавства ЄС про держзакупівлі та до більшої стандартизації систем озброєння.

Нагадаємо, саміт НАТО в Гаазі триватиме два дні, і його головною темою стане збільшення оборонних витрат.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що темпи країн НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними на тлі можливостей Росії вибудувати спроможності для атаки.

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