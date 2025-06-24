Немецкие оборонные компании требуют от НАТО долгосрочных обязательств

Накануне саммита НАТО в Гааге лидеры немецкой оборонной промышленности призывают страны-члены Альянса подтвердить обещания по увеличению военных расходов конкретными и долгосрочными обязательствами по закупкам.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что лидеры стран НАТО на саммите в Нидерландах обязуются тратить 5% ВВП на оборону.

"Мы ожидаем четкого заявления от стран-членов НАТО на саммите о том, что за словами последуют действия", – сказал газете Augsburger Allgemeine глава оборонного подразделения Airbus Михаэль Шельгорн во вторник.

Этот рост оборонных расходов должен воплотиться в реальные действия, подчеркнул Шельгорн. "Для промышленности это означает гарантии планирования и долгосрочные обязательства в виде заказов", – добавил он.

По его словам, компания могла бы быстро нарастить производство, если будут четкие заказы, определенные сроки и достаточные объемы.

Александр Загель, руководитель аугсбургской компании Renk, которая производит трансмиссии для танков, отметил, что оборонная промышленность нуждается в большей уверенности для стратегического планирования.

"Еще несколько лет назад мы производили 150-200 новых трансмиссий в год. В будущем их производство будет достигать четырехзначных цифр", – сказал Загель.

Оливер Дёрре, генеральный директор компании Hensoldt, специализирующейся на оборонной электронике, назвал ожидаемые решения НАТО историческими. Это, по его словам, позволит компании быстро расширить производственные мощности и стимулировать инновации.

Председатель наблюдательного совета Airbus Рене Оберманн раскритиковал действующие правила закупок ЕС как слишком бюрократические и медленные. "Они недостаточно ориентированы на европейских поставщиков, занимают слишком много времени и часто приводят к чрезмерно сложным требованиям", – сказал он медиагруппе RND.

Оберманн призвал к реформированию законодательства ЕС о госзакупках и к большей стандартизации систем вооружения.

Напомним, саммит НАТО в Гааге продлится два дня, и его главной темой станет увеличение оборонных расходов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что темпы стран НАТО по наращиванию оборонных расходов являются слишком медленными на фоне возможностей России выстроить способности для атаки.

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