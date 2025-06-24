Трамп сподівається, що саміт НАТО буде спокійнішим за ситуацію на Близькому Сході
Американський президент Дональд Трамп вирушив на саміт НАТО, сподіваючись на спокійніший період після загострення між Ізраїлем та Іраном.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".
У вівторок, 24 червня, Трамп вирушив на саміт НАТО після того, як Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин.
"Вирушаю на саміт НАТО, де, у найгіршому разі, період буде значно спокійнішим, ніж той, який я щойно пережив із Ізраїлем та Іраном", – заявив він.
Американський президент зазначив, що з "нетерпінням чекає" на зустрічі зі всіма "дуже хорошими європейськими друзями, а також іншими партнерами".
"Сподіваюся, вдасться багато чого досягти!", – додав Трамп.
Як відомо, Ізраїль підтвердив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення домовленості.
Однак пізніше ЗМІ писали про те, що обидві країни обмінювалися ударами. На це Трамп закликав Ізраїль "не скидати бомби", а також "повернути пілотів додому"
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