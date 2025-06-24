Трамп надеется, что саммит НАТО будет спокойнее, чем ситуация на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп отправился на саммит НАТО, надеясь на более спокойный период после обострения между Израилем и Ираном.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Во вторник, 24 июня, Трамп отправился на саммит НАТО после того, как Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня на 12 часов.

"Отправляюсь на саммит НАТО, где, в худшем случае, период будет значительно спокойнее, чем тот, который я только что пережил с Израилем и Ираном", – заявил он.

Американский президент отметил, что с "нетерпением ждет" встречи со всеми "очень хорошими европейскими друзьями, а также другими партнерами".

"Надеюсь, удастся многого добиться!", – добавил Трамп.

Скриншот: Truth Social

Как известно, Израиль подтвердил, что согласился на американское предложение о двусторонней приостановке боевых действий с Ираном, но ответит силой на нарушение договоренности.

Однако позже СМИ писали о том, что обе страны обменялись ударами. На это Трамп призвал Израиль "не сбрасывать бомбы", а также "вернуть пилотов домой".

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