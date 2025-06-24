Орбан заявив, що автори листа на підтримку України "служать інтересам РФ"

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан обурився громадською ініціативою, яка збирає підписи на підтримку України, звинувативши її в нехтуванні інтересами Угорщини та підтримці війни.

Свою реакцію Орбан опублікував на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Премʼєр Угорщини стверджує, що автори відкритого листа "нехтують інтересами Угорщини".

"Вони неправильно оцінюють очевидні наслідки продовження російсько-української війни і, не бажаючи того, служать інтересам Росії, яка щодня отримує нові вигоди від продовження війни", – додав він.

Також Орбан згадує свою позицію про вступ України в ЄС і НАТО, що, на його думку, "означало б негайну війну з Росією".

"Якщо ми хочемо допомогти Україні – а це слушне намір – то слід… пропонувати українцям таку форму співпраці, яка зупинить війну, надасть реальну допомогу і не пожертвує інтересами Угорщини та Європейського Союзу", – наголошує угорський премʼєр.

Зауважимо, що у відкритому листі, який критикує Віктор Орбан, цілий абзац містить заклик до сталого миру в Україні шляхом переговорів і жодним чином не згадує про можливе членство Києва в ЄС і НАТО.

Натомість автори наголошують на підтримці України в захисті її батьківщини та закликають європейські держави зробити все, аби подібна війна більше не повторилась на континенті.

Віктор Орбан в останні місяці перетворив Україну в головну тему угорської пропаганди й запустив серед угорців маніпулятивну кампанію із закликом виступити проти її членства в ЄС.

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