Орбан заявил, что авторы письма в поддержку Украины "служат интересам РФ"
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан возмутился общественной инициативой, которая собирает подписи в поддержку Украины, обвинив ее в пренебрежении интересами Венгрии и поддержке войны.
Свою реакцию Орбан опубликовал на Facebook, сообщает "Европейская правда".
Премьер Венгрии утверждает, что авторы открытого письма "пренебрегают интересами Венгрии".
"Они неправильно оценивают очевидные последствия продолжения российско-украинской войны и, не желая того, служат интересам России, которая ежедневно получает новые выгоды от продолжения войны", – добавил он.
Также Орбан упоминает свою позицию о вступлении Украины в ЕС и НАТО, что, по его мнению, "означало бы немедленную войну с Россией".
"Если мы хотим помочь Украине – а это благое намерение – то следует... предлагать украинцам такую форму сотрудничества, которая остановит войну, окажет реальную помощь и не пожертвует интересами Венгрии и Европейского Союза", – подчеркивает венгерский премьер.
Отметим, что в открытом письме, которое критикует Виктор Орбан, целый абзац содержит призыв к устойчивому миру в Украине путем переговоров и никоим образом не упоминает о возможном членстве Киева в ЕС и НАТО.
Вместо этого авторы подчеркивают поддержку Украины в защите ее родины и призывают европейские государства сделать все, чтобы подобная война больше не повторилась на континенте.
Виктор Орбан в последние месяцы превратил Украину в главную тему венгерской пропаганды и запустил среди венгров манипулятивную кампанию с призывом выступить против ее членства в ЕС.
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