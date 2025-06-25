ЗМІ: Білий дім знову розширює склад Ради нацбезпеки після скорочення

Білий дім почав знову розширювати штат співробітників Ради національної безпеки через кілька тижнів після того, як склад Ради було значно скорочено, а США зіткнулися з низкою криз у зовнішній політиці.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, пише "Європейська правда".

Поповнення штату відбувається за вказівкою державного секретаря Марко Рубіо, який виконує обов'язки радника з національної безпеки після звільнення Майка Волца в травні.

Більшість членів Ради була звільнена після відходу Волца, оскільки Трамп прагнув мінімізувати роль Ради нацбезпеки у прийнятті рішень щодо зовнішньої політики. За словами джерел, деяким зі звільнених раніше співробітників було запропоновано повернутися на роботу.

Нові найми є частиною реструктуризації, яку проводить Рубіо, і не є прямою реакцією на поточні події, сказав один зі співробітників, який попросив не називати його імені.

Після того, як у травні Білий дім звільнив десятки співробітників Ради нацбезпеки, там залишилося лише кілька десятків осіб, за словами людини, обізнаної з цим питанням. Білий дім прагнув перетворити Раду на менший орган, зосереджений на реалізації політики Трампа, а не на допомозі в її формуванні.

Крок із розширенням персоналу свідчить про те, що адміністрація шукає додаткової допомоги для розв'язання зовнішньополітичних проблем, зокрема напружених відносин з Китаєм, конфлікту Ізраїлю в Газі, наслідків атак США та Ізраїлю на Іран і війни в Україні.

З початку свого другого терміну Трамп неодноразово відсував на другий план Раду нацбезпеки, і замість цього покладався на власні інстинкти та вузьке коло лояльних йому осіб, таких як спеціальний посланник і давній друг Стів Віткофф.

Рада нацбезпеки, до складу якої на найвищому рівні входять радник з національної безпеки, віцепрезидент, держсекретар і міністр оборони, була створена в 1947 році для координації зовнішньої, оборонної та внутрішньої політики уряду, щоб забезпечити врахування президентом різних факторів при прийнятті рішень.

Чисельність Ради нацбезпеки постійно зростала: від близько десятка співробітників на момент створення до понад 400 за часів колишнього президента Барака Обами. Деякі союзники Трампа давно заявляли, що Рада потребує скорочення, оскільки розрослася за часів попередніх президентів, які сильно покладалися на неї при прийнятті політичних рішень.