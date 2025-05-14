ЗМІ: Рубіо планує масштабну реформу Ради нацбезпеки США

Державний секретар США Марко Рубіо, який виконує обовʼязки радника з національної безпеки Дональда Трампа, має намір значно скоротити штат Ради нацбезпеки та кардинально змінити її роботу.

Про це NBC News повідомили чотири людини, безпосередньо обізнані з планами Рубіо, пише "Європейська правда".

Рада нацбезпеки, що діє при Білому домі, є основним центром координації політичного процесу в урядових установах, який допомагає президенту США ухвалювати рішення з питань зовнішньої політики та національної безпеки.

За даними NBC News, скорочення штату Ради частково буде спрямоване на те, щоб узгодити її роботу з методами ухвалення рішень Трампом.

Замість великого штату, який готує рекомендації щодо політики для президента США, планується створити більш вертикальну структуру, в якій Трамп буде давати вказівки раднику з нацбезпеки, який потім буде доручати підлеглим для виконання цих вказівок, заявили двоє джерел телеканалу.

Коли Трамп почав другий президентський термін, в Раді нацбезпеки працювали 300 співробітників, у січні їхнє число скоротили до близько 150. Після реформи Рубіо в штаті можуть залишитись 50-60 людей, припускають співрозмовники NBC News.

Крім того, Рубіо обговорює передання частини повноважень Ради нацбезпеки іншим відомствам, зокрема Державному департаменту та Центральному розвідувальному управлінню, сказало інше джерело NBC News.

Як відомо, попередній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.

Хоча Рубіо очолює посаду радника на тимчасовій основі, президент США, за даними ЗМІ, волів би залишити його якомога довше.