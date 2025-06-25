СМИ: Белый дом снова расширяет состав Совета нацбезопасности после сокращения

Белый дом начал снова расширять штат сотрудников Совета национальной безопасности через несколько недель после того, как состав Совета был значительно сокращен, а США столкнулись с рядом кризисов во внешней политике.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, пишет "Европейская правда".

Пополнение штата происходит по указанию государственного секретаря Марко Рубио, который исполняет обязанности советника по национальной безопасности после увольнения Майка Уолтца в мае.

Большинство членов Совета было уволено после ухода Уолтца, поскольку Трамп стремился минимизировать роль Совета нацбезопасности в принятии решений по внешней политике. По словам источников, некоторым из уволенных ранее сотрудников было предложено вернуться на работу.

Новые наймы являются частью реструктуризации, которую проводит Рубио, и не являются прямой реакцией на текущие события, сказал один из сотрудников, который попросил не называть его имени.

После того как в мае Белый дом уволил десятки сотрудников Совета нацбезопасности, там осталось лишь несколько десятков человек, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Белый дом стремился превратить Совет в меньший орган, сосредоточенный на реализации политики Трампа, а не на помощи в ее формировании.

Шаг с расширением персонала свидетельствует о том, что администрация ищет дополнительной помощи для решения внешнеполитических проблем, в частности напряженных отношений с Китаем, конфликта Израиля в Газе, последствий атак США и Израиля на Иран и войны в Украине.

С начала своего второго срока Трамп неоднократно отодвигал на второй план Совет нацбезопасности, и вместо этого полагался на собственные инстинкты и узкий круг лояльных ему лиц, таких как специальный посланник и давний друг Стив Уиткофф.

Совет нацбезопасности, в состав которого на самом высоком уровне входят советник по национальной безопасности, вице-президент, госсекретарь и министр обороны, был создан в 1947 году для координации внешней, оборонной и внутренней политики правительства, чтобы обеспечить учет президентом различных факторов при принятии решений.

Численность Совета нацбезопасности постоянно росла: от около десятка сотрудников на момент создания до более 400 во времена бывшего президента Барака Обамы. Некоторые союзники Трампа давно заявляли, что Совет нуждается в сокращении, поскольку разросся во времена предыдущих президентов, которые сильно полагались на него при принятии политических решений.