У Румунії мера містечка засудили до в’язниці за неумисне вбивство лісника під час полювання

У Румунії засудили до 2 років і 4 місяців в’язниці мера невеликого містечка з жудця Біхор, який разом з товаришами під час полювання поцілив у місцевого лісника.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Смертельний інцидент стався ще у травні 2021 року. Мер громади Реметеа у жудці Біхор на заході Румунії Адріан Штефеніце разом з друзями поїхав на незаконне полювання. Один із них випадково поцілив у 46-річного лісника, який згодом помер у лікарні.

Слідство з’ясувало, що перед дзвінком до служб надзвичайних ситуацій чоловіки намагались "замести сліди", що відтермінувало надання допомоги постраждалому. Штефеніце спершу не визнавав, що був серед учасників, але не зміг цього довести.

Чоловіка, чий постріл завдав смертельного поранення, засудили до 4 років позбавлення волі. Також він повинен буде сплатити компенсацію родині загиблого.

Меру присудили 2,5 роки позбавлення волі, що також означає, що він втратить свій мандат. Решта учасників полювання отримали умовні терміни.

Нагадаємо, у Польщі судять мисливців на вепрів, які під час полювання випадково застрелили військового.

У Франції винуватця схожого вбивства покарали відкладеним терміном позбавлення волі та довічною забороною полювати.