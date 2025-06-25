В Румынии мэра городка приговорили к тюрьме за случайное убийство лесника на охоте

В Румынии приговорили к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы мэра небольшого городка из жудеца Бихор, который вместе с товарищами во время охоты выстрелил в местного лесника.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Смертельный инцидент произошел еще в мае 2021 года. Мэр общины Реметеа в жудеце Бихор на западе Румынии Адриан Штефенице вместе с друзьями поехал на незаконную охоту. Один из них случайно попал в 46-летнего лесника, который впоследствии скончался в больнице.

Следствие выяснило, что перед звонком в службы чрезвычайных ситуаций мужчины пытались "замести следы", что отсрочило оказание помощи пострадавшему. Штефенице сначала не признавал, что был среди участников, но не смог этого доказать.

Мужчину, чей выстрел нанес смертельное ранение, приговорили к 4 годам лишения свободы. Также он должен будет выплатить компенсацию семье погибшего.

Мэру присудили 2,5 года лишения свободы, что также означает, что он потеряет свой мандат. Остальные участники охоты получили условные сроки.

Напомним, в Польше судят охотников на кабанов, которые во время охоты случайно застрелили военного.

Во Франции виновника похожего убийства наказали отложенным сроком лишения свободы и пожизненным запретом охотиться.