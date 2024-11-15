У Польщі висунули звинувачення мисливцям на вепрів, які випадково застрелили військового

Польським мисливцям, які рік тому випадково застрелили військового на полігоні, загрожує 5 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Нещасний випадок стався рівно рік тому неподалік від Щецина – від поранення у шию загинув 21-річний військовий. Тепер справу спрямували до суду.

Слідство встановило, що винуватцями були двоє мисливців, які нелегально полювали на території, відведеній під полігон, без жодних дозволів на це. Мисливці заїхали на територію позашляховиком надвечір і збиралися полювати на вепрів.

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Станіслав Г., який здійснив злощасний постріл, каже, що був впевнений, що стріляв у дикого звіра.

Також з’ясувалося, що чоловіки вже не вперше приїхали полювати на території полігону.

Станіслава Г. судитимуть за звинуваченнями у неумисному вбивстві та умисному створенні прямої небезпеки для життя і здоров’я інших військових. Разом із напарником Томашем Ф. його судитимуть також за ненадання допомоги постраждалому та полювання без дозволу. Обом загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Франції винуватця схожого вбивства покарали відкладеним терміном позбавлення волі та довічною забороною полювати.