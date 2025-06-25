Трамп про зустріч з Зеленським: "Ми обговоримо очевидне"

Президент США Дональд Трамп прокоментував заплановану на середу зустріч із Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спілкуючись із пресою разом з генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що із Зеленським "ми обговоримо очевидне".

"Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський – хороший хлопець. Я маю на увазі, що сьогодні я з ним зустрінуся. Не знаю. Припускаю, що ми будемо обговорювати Україну", – сказав Трамп.

Він також додав, що багато розмовляв з Путіним, і "він насправді був дуже приємним".

"Він запропонував, як ви знаєте, допомогу з Іраном. Я сказав, що мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з Росією. Я сказав: зроби послугу: допоможи нам з Росією, а не з Іраном. Але він був дуже приємним", – зазначив президент США.

Президент Володимир Зеленський у Гаазі проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними лідерами, включаючи Дональда Трампа; кілька зустрічей вже відбулися.

Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".