Не тільки Трамп: стало відомо, з ким зустрінеться Зеленський під час саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський у Гаазі проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними лідерами, включаючи Дональда Трампа; кілька зустрічей вже відбулися.

Про це стало відомо кореспонденту "Європейської правди" у Гаазі.

Американська та українська сторони остаточно узгодили, що на полях саміту відбудеться зустріч президентів двох країн. Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть переговори невдовзі після завершення пленарного засідання Північноатлантичної ради (тобто зустрічі членів НАТО) на найвищому рівні. Очікується, що на початку зустрічі президенти зроблять заяви у присутності ЗМІ.

Очікується спільна зустріч президента Зеленського з генсеком НАТО та лідерами формату E5 (політичний формат, до якого входять держави з так званої "коаліції рішучих" – Німеччина, Британія, Франція, Італія, Польща), а також спільні переговори з країнами "Нордичної п'ятірки" (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція)

Також має відбутися окрема зустріч президента України з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також переговори з прем'єром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.

У Гаазі вже відбулися переговори з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єром Нідерландів Діком Схоофом, а також зустрічі з керівництвом ЄС та секретаріату НАТО.

Як відомо, генсек НАТО анонсував, що "незворотний шлях України до членства в НАТО" продовжиться після гаазького саміту.

Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".