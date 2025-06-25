Трамп о встрече с Зеленским: "Мы обсудим очевидное"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запланированную на среду встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Общаясь с прессой вместе с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп сказал, что с Зеленским "мы обсудим очевидное".

"Мы обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский – хороший парень. Я имею в виду, что сегодня я с ним встречусь. Не знаю. Предполагаю, что мы будем обсуждать Украину", – сказал Трамп.

Он также добавил, что много разговаривал с Путиным, и "он на самом деле был очень приятным".

"Он предложил, как вы знаете, помощь с Ираном. Я сказал, что мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Россией. Я сказал: сделай одолжение: помоги нам с Россией, а не с Ираном. Но он был очень приятным", – отметил президент США.

Президент Владимир Зеленский в Гааге проведет ряд двусторонних переговоров с иностранными лидерами, включая Дональда Трампа; несколько встреч уже состоялись.

Об ожидаемых результатах саммита читайте в статье "Все о саммите НАТО в Гааге, который объединит успех и провал".