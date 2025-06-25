"Ми з ними до кінця": Трамп підтвердив прихильність до статті 5 на саміті НАТО

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою прихильність до статті 5 на саміті НАТО і назвав обіцянку держав-членів про виділення 5% від ВВП на оборону "великою новиною".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав у Гаазі в середу, спілкуючись з пресою, його слова наводить The Guardian.

У відповідь на запитання про прихильність до статті 5 Договору про НАТО, Трамп відповів: "Ми з ними (державами-членами Альянсу. – Ред.) до кінця".

Стаття 5 є фундаментальною основою НАТО, утвореного для захисту Західної Європи від Радянського Союзу під час холодної війни, і з того часу є основою Альянсу під проводом США.

Трамп також визнав зусилля держав НАТО з підвищення оборонних витрат.

"Я просив їх збільшити витрати до 5% протягом кількох років, і вони збільшують їх до 5%, це великий (стрибок) з 2%, і багато хто навіть не платив 2%, тому я думаю, що це буде дуже великою новиною", – сказав Трамп.

Генсек НАТО Марк Рютте, який сидів поруч із президентом США, сказав, що "без Дональда Трампа цього б не сталося".

"З 5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону з витратами Сполучених Штатів. Тож мова не йде про те, що американські платники податків платитимуть більше. Мова йде про те, що європейці та канадці платитимуть більше. І знову ж таки, цього не сталося б (без Трампа)", – сказав генсек НАТО.

Напередодні Трамп у своїх заявах вкотре поставив під сумнів зобов'язання США за статтею 5 Договору НАТО щодо спільної оборони.

Дорогою на саміт у Гаазі Трамп заявив, що не існує єдиного тлумачення статті 5 Договору про НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав оцінювати позицію США за діями та за їхнім внеском у спільну оборону, а не за політичними заявами, навіть коли ті викликають занепокоєння.