"Мы с ними до конца": Трамп подтвердил преданность статье 5 на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 на саммите НАТО и назвал обещание государств-членов о выделении 5% от ВВП на оборону "большой новостью".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в Гааге в среду, общаясь с прессой, его слова приводит The Guardian.

В ответ на вопрос о приверженности статье 5 Договора о НАТО, Трамп ответил: "Мы с ними (государствами-членами Альянса. – Ред.) до конца".

Статья 5 является фундаментальной основой НАТО, образованного для защиты Западной Европы от Советского Союза во время холодной войны, и с тех пор служит основой Альянса под руководством США.

Трамп также признал усилия государств НАТО по повышению оборонных расходов.

"Я просил их увеличить расходы до 5% в течение нескольких лет, и они увеличивают их до 5%, это большой (скачок) с 2%, и многие даже не платили 2%, поэтому я думаю, что это будет очень большой новостью", – сказал Трамп.

Генсек НАТО Марк Рютте, который сидел рядом с президентом США, сказал, что "без Дональда Трампа этого бы не произошло".

"С 5% европейцы и канадцы сравняют свои расходы на оборону с расходами Соединенных Штатов. Поэтому речь не идет о том, что американские налогоплательщики будут платить больше. Речь идет о том, что европейцы и канадцы будут платить больше. И опять же, этого не произошло бы (без Трампа)", – сказал генсек НАТО.

Накануне Трамп в своих заявлениях в очередной раз поставил под сомнение обязательства США по статье 5 Договора НАТО по совместной обороне.

По пути на саммит в Гааге Трамп заявил, что не существует единого толкования статьи 5 Договора о НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал оценивать позицию США по действиям и по их вкладу в общую оборону, а не по политическим заявлениям, даже когда те вызывают беспокойство.