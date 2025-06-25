Рютте порадив не слухати Трампа щодо НАТО, а дивитися, що він робить

Генеральний секретар НАТО закликав оцінювати позицію США за діями та за їхнім внеском у спільну оборону, а не за політичними заявами, навіть коли ті викликають занепокоєння.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання саміту НАТО, повідомляє з Гааги кореспондент "Європейської правди".

Марка Рютте попросили прокоментувати останні заяви президента США Дональда Трампа, у яких той вкотре поставив під сумнів зобов'язання Альянсу за статтею 5 Договору НАТО щодо спільної оборони.

Відповідаючи на це питання, Рютте порадив звертати увагу на дії американського керівництва і пояснив, що така оцінка дозволяє йому зберігати оптимізм. "Подивіться на те, що США роблять, що робить Дональд Трамп. Вони витрачають на оборону майже трильйон (доларів на рік), вони надають набагато більше ніж інші у НАТО. Вони передають НАТО ключові критичні спроможності (enablers)", – заявив він.

Генсек НАТО нагадав, що США – це "дуже важливий найбільший союзник у складі НАТО, з відривом від інших". Поза тим, він вважає нормальним вирівнювання витрат США та інших членів Альянсу.

"У наступні роки ми будемо крок за кроком поступово переносити тягар від США на європейських партнерів і Канаду. І я вважаю, що це справедливо", – заявив він, додавши, що "ми маємо вирівняти витрати".

Рютте, втім, утримався від коментаря щодо прихильності США до зобов'язань у НАТО як таких.

Як повідомлялося, дорогою на саміт президент США Дональд Трамп заявив, що не існує єдиного тлумачення статті 5 Договору про НАТО – ключового її положення, яке передбачає колективний захист у разі нападу на Альянс. Він, втім, у тій заяві не став відмовлятися від зобов'язання США щодо оборони інших членів Альянсу і додав, що дасть відповідь на це вже на саміті.

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