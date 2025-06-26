У Польщі закликали Орбана запитати угорців Закарпаття, чи хочуть вони в ЄС

Адам Шлапка, міністр європейських справ Польщі, яка в цьому півріччі головує в Раді ЄС, закликав угорський уряд запитати в угорської меншини на Закарпатті, чи хочуть вони бути в ЄС, і на основі того приймати рішення щодо України.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами у кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Шлапка зазначив, що прогрес у справі переговорів про вступ між Україною і ЄС був одним з пріоритетів польського головування. Проте, як відомо, Угорщина блокує цей процес.

"Я закликаю представників угорського уряду зустрітися з угорською меншиною в Україні і запитати, чи хочуть вони бути в Європейському Союзі, чи не хочуть. Я запевняю, що угорці з України воліють бути в Європейському Союзі, ніж не бути. Бо саме їх називають причиною, чому це блокується", – сказав міністр.

За його словами, процеси у справі відкриття першого кластера наразі доведені до такого моменту, що залишається тільки питання про рішення про скликання міжурядової конференції.

"І це рішення може бути прийняте дуже швидко. Ми будемо працювати над цим протягом найближчих чотирьох днів (які залишаються до кінця польського головування. – Ред.)", – заявив Шлапка.

"Якщо це не вдасться, над цим працюватиме данське головування. Ми також співпрацювали з данським головуванням, щоб просунути цей процес якнайдалі. Ми зробили все, що було можливо в цих рамках", – додав він.

В уряді Угорщини раніше оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

Раніше опозиційний політик, голова партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про провал "референдуму" Орбана щодо України. Він стверджує, що реально у голосуванні взяли участь близько 600 тисяч осіб.

В МЗС України вважають, що уряд Угорщини доклав "максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат" у консультаціях щодо вступу України до ЄС.

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