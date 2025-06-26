В Польше призвали Орбана спросить венгров Закарпатья, хотят ли они в ЕС

Адам Шлапка, министр европейских дел Польши, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, призвал венгерское правительство спросить у венгерского меньшинства на Закарпатье, хотят ли они быть в ЕС, и на основе этого принимать решение относительно Украины.

Об этом он сказал в общении с журналистами в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Шлапка отметил, что прогресс в деле переговоров о вступлении между Украиной и ЕС был одним из приоритетов польского председательства. Однако, как известно, Венгрия блокирует этот процесс.

"Я призываю представителей венгерского правительства встретиться с венгерским меньшинством в Украине и спросить, хотят ли они быть в Европейском Союзе или не хотят. Я уверяю, что венгры из Украины предпочитают быть в Европейском Союзе, чем не быть. Потому что именно их называют причиной, почему это блокируется", – сказал министр.

По его словам, процессы по делу открытия первого кластера пока доведены до такого момента, что остается только вопрос о решении о созыве межправительственной конференции.

"И это решение может быть принято очень быстро. Мы будем работать над этим в течение ближайших четырех дней (которые остаются до конца польского председательства. – Ред.)", – заявил Шлапка.

"Если это не удастся, над этим будет работать датское председательство. Мы также сотрудничали с датским председательством, чтобы продвинуть этот процесс как можно дальше. Мы сделали все, что было возможно в этих рамках", – добавил он.

В правительстве Венгрии ранее объявили окончательные результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.

Ранее оппозиционный политик, председатель партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о провале "референдума" Орбана по Украине. Он утверждает, что реально в голосовании приняли участие около 600 тысяч человек.

В МИД Украины считают, что правительство Венгрии приложило "максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат" в консультациях по вступлению Украины в ЕС.

Читайте также: Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".