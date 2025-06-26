Українська розвідка: Кремль хоче розколоти Молдову перед самітом з ЄС

Росія посилила гібридні операції проти Молдови напередодні саміту Молдова-ЄС, на якому, як очікують, буде відкритий перший кластер у перемовинах про вступ до Євросоюзу.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише "Європейська правда".

За даними служби, Кремль робить ставку на розкол Молдови. А координацію кампанії здійснює перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кірієнко, відповідальний за протидію євроінтеграції Кишинева та просування проросійських сил.

Його завданням є формування в Молдові проросійського уряду.

Операція Кремля, за даними СЗР, охоплює кілька напрямів. Серед них – медійні маніпуляції.

Так, мережа прокремлівських ботів "матрьошка" поширює фейкові відео, стилізовані під продукцію провідних європейських медіа, з метою дискредитувати президентку Маю Санду.

Також Кремль здійснює дипломатичний тиск. 25 червня Росія звинуватила двох молдован у шпигунстві, відмовивши у консульському доступі. МЗС Молдови відкинуло звинувачення як безпідставні та політично вмотивовані.

Додатково створюються безпекові загрози. Під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу до Кишинева намагалися в’їхати російські та білоруські спортсмени з військовим минулим. В'їзд 195 особам було заборонено, ще 176 не допустили до рейсів.

Молдова, зі свого боку, заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну напередодні парламентських виборів 28 вересня.

За словами прем’єра Доріна Речана, в разі перемоги проросійських сил Кремль планує розгорнути 10 тисяч військових у Придністров’ї.

Як повідомляла "ЄП", 4 червня, під час саміту Молдова-ЄС, у Кишиневі буде відкритий перший кластер у перемовинах про вступ до ЄС.

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