Украинская разведка: Кремль хочет расколоть Молдову перед саммитом с ЕС

Россия усилила гибридные операции против Молдовы накануне саммита Молдова-ЕС, на котором, как ожидается, будет открыт первый кластер в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет "Европейская правда".

По данным службы, Кремль делает ставку на раскол Молдовы. А координацию кампании осуществляет первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, ответственный за противодействие евроинтеграции Кишинева и продвижение пророссийских сил.

Его задачей является формирование в Молдове пророссийского правительства.

Операция Кремля, по данным СЗР, охватывает несколько направлений. Среди них – медийные манипуляции.

Так, сеть прокремлевских ботов "матрешка" распространяет фейковые видео, стилизованные под продукцию ведущих европейских СМИ, с целью дискредитировать президента Майю Санду.

Также Кремль оказывает дипломатическое давление. 25 июня Россия обвинила двух молдаван в шпионаже, отказав в консульском доступе. МИД Молдовы отверг обвинения как безосновательные и политически мотивированные.

Дополнительно создаются угрозы безопасности. Под прикрытием чемпионата по кикбоксингу в Кишинев пытались въехать российские и белорусские спортсмены с военным прошлым. Въезд 195 лицам был запрещен, еще 176 не допустили к рейсам.

Молдова, со своей стороны, заявляет о целенаправленных усилиях Москвы дестабилизировать страну накануне парламентских выборов 28 сентября.

По словам премьера Дорина Речана, в случае победы пророссийских сил Кремль планирует развернуть 10 тысяч военных в Приднестровье.

Как сообщала "ЕП", 4 июня, во время саммита Молдова-ЕС, в Кишиневе будет открыт первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС.

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