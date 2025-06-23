У Молдову не пустили десятки росіян, які їхали на "чемпіонат з кікбоксингу"

Молдовська влада відмовила у вʼїзді 195 іноземцям, зокрема громадянам Росії та Білорусі, які намагались потрапити в країну під приводом участі в чемпіонаті з кікбоксингу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Молдовське Міністерство внутрішніх справ заявило, що Прикордонна поліція не впустила на територію країни 19 людей, а ще 176 не допустили до посадки на рейси до Кишинева.

Відомство уточнює, що більшість цих людей збиралися приїхати з Росії та Білорусі, причому серед них виявили людей, безпосередньо пов'язаних із силовими структурами РФ, та колишніх російських військових.

"Крім того, до участі в змаганнях також готували спортсменів з територій, що перебувають під окупацією або контролем невизнаних адміністрацій, таких як Крим і Донбас", – додали в молдовському МВС.

Про затримання іноземців, які прямували до Молдови, стало відомо на тлі проведення мерією Кишинева чемпіонату з кікбоксингу.

Його у молдовській партії влади PAS назвали незаконним, а Міністерство освіти країни заявило, що мерія організовує захід "у партнерстві з сумнівними структурами", зокрема Федерацією кікбоксингу Росії.

Молдова не вперше не дозволяє в'їзд на свою територію громадянам Росії, зокрема й повʼязаним із силовими структурами.

Російське МЗС у відповідь гучно обурюється.