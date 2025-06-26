Президент Румунії анонсував відкриття першого перемовного кластера для Молдови 4 липня

Перший кластер у перемовинах про вступ до ЄС Молдови буде відкритий у Кишиневі 4 липня під час саміту за участі представників Європейської комісії та ЄС.

Про це заявив журналістам президент Румунії Нікушор Дан перед початком засідання Європейської ради в Брюсселі.

"У процесі вступу ведуться переговори по 33 розділах, і на саміті, який відбудеться в Кишиневі 4 липня, за участю представників Комісії та Європейського Союзу, буде відкрито перший розділ – "Основи", – заявив Дан, відповідаючи на питання журналістів.

Він не уточнив, чи має інформацію, коли буде відкрито перший перемовний кластер для України.

Варто зауважити, що для відкриття будь-якого кластера у перемовинах про вступ до ЄС необхідне одностайне рішення щодо цього 27 держав-членів Євросоюзу (наразі такого рішення не було, і в порядку денному саміту ЄС 26 червня відповідного проєкту рішення немає), і оголошення проведення відповідної Міжурядової конференції.

Як повідомляла "Європейська правда", 4 липня у Кишиневі відбудеться перший саміт Молдова-ЄС. Варто наголосити, що формат саміту не передбачає можливості для відкриття перемовних кластерів.

Раніше з’явилася інформація, що ЄС може пришвидшити фактичні переговори про вступ з Молдовою, "розділивши" її з Україною, для якої цей процес заблокувала Угорщина.

Проте останнім часом джерела "ЄвроПравди" стверджують, що розділення процесу перемовин про вступ для України і Молдови – не є на порядку денному ЄС.

У той самий час Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС в обхід Угорщини – перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.