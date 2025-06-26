У Росії кажуть, що збільшення оборонних витрат НАТО на них не вплине
Російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров вважає, що рішення НАТО збільшити витрати на оборону не матиме істотного впливу на безпеку РФ.
Його слова на пресконференції в Москві у четвер цитує російський "Интерфакс", пише "Європейська правда".
За словами Лаврова, він не думає, що вплив оголошеної членами НАТО мети у 5% ВВП витрат на оборону "буде якимось значним".
"Ми знаємо, яких цілей ми досягаємо, не приховуємо їх, відкрито про них заявляємо, вони абсолютно законні з погляду будь-яких інтерпретацій принципів Статуту ООН і міжнародного права. І ми знаємо, якими засобами ми ці цілі завжди забезпечуємо", – додав він.
Нагадаємо, 25 червня на саміті НАТО країни Альянсу визнали Росію довгостроковою загрозою та погодили структуру видатків 5% ВВП на оборону.
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