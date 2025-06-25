Члени НАТО погодили структуру видатків 5% ВВП на оборону

Держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

Про це йдеться у декларації саміту, переклад якої публікує "Європейська правда".

Держави-члени НАТО погодилися, що зобов’язання щодо 5% буде складатися з двох ключових категорій оборонних інвестицій:

щонайменше 3,5% ВВП щорічно на фінансування основних потреб у сфері оборони;

до 1,5% ВВП на такі проєкти, як захист критичної інфраструктури, оборону мереж, забезпечення цивільної готовності та стійкості, стимулювання інновацій та зміцнення оборонної промислової бази.

Траєкторія та збалансованість витрат за цим планом будуть переглянуті у 2029 році з урахуванням стратегічного середовища та оновлених цілей оборонної спроможності.

Також держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

Також повідомлялося, що саміт НАТО визнав Росію "довгостроковою загрозою" для всього Альянсу.

Повний текст читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".