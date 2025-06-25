Саміт НАТО визнав Росію "довгостроковою загрозою" для всього Альянсу

Рішення саміту НАТО, ухвалене у Гаазі за підтримки президента США Дональда Трампа, підтверджує статус Росії як спільної загрози для всього Альянсу.

Про це йдеться у декларації саміту, переклад якої публікує "Європейська правда".

Коротке рішення, що складається лише з п'яти пунктів, називає російську загрозу основною причиною для зростання оборонних витрат держав-членів НАТО.

"Об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються до 2035 року… (витрачати) 5% від ВВП оборону", – йдеться у документі.

Росія є єдиною державою, що згадана у рішенні НАТО як загроза; у ньому відсутні навіть згадки про Китай, попри фокусування США на китайському питанні. Необхідно зауважити, що рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали усі держави-члени, включно з Вашингтоном.

У цьому питанні Гаазька декларація повторює тези минулорічного рішення саміту НАТО у Вашингтоні. Тоді, за Байдена, в декларації саміту також згадані дві прямі загрози Альянсу – Росію та тероризм – і йдеться, що "Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою безпеці держав-членів Альянсу".

Повний текст читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".