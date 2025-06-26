В России говорят, что увеличение оборонных расходов НАТО на них не повлияет

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что решение НАТО увеличить расходы на оборону не окажет существенного влияния на безопасность РФ.

Его слова на пресс-конференции в Москве в четверг цитирует российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

По словам Лаврова, он не думает, что влияние объявленной членами НАТО цели в 5% ВВП расходов на оборону "будет каким-то значительным".

"Мы знаем, каких целей мы достигаем, не скрываем их, открыто о них заявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов Устава ООН и международного права. И мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечиваем", – добавил он.

Напомним, 25 июня на саммите НАТО страны Альянса признали Россию долгосрочной угрозой и согласовали структуру расходов 5% ВВП на оборону.

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