Глава МЗС Грузії поскаржилась послу Британії, що санкції "кидають тінь на дружбу"

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі під час зустрічі з послом Великої Британії Гаретом Вордом розкритикувала санкції, запроваджені Лондоном проти грузинської влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні МЗС Грузії.

Під час зустрічі з британським послом Бочорішвілі, як зазначається, торкнулася теми запроваджених Великою Британією санкцій.

"Міністерка підкреслила, що недавні заяви і кроки представників виконавчої та законодавчої влади Великої Британії, зокрема накладання санкцій на громадян Грузії, кидають тінь на стратегічне партнерство і дружбу між Грузією і Сполученим Королівством і часто спрямовані на вплив на внутрішньополітичні процеси в Грузії", – йдеться в повідомленні.

Також глава грузинського МЗС у розмові з британським послом порушила питання "іноземного фінансування" і закликала уникати "політизації законодавчих процесів".

Велика Британія запровадила низку санкцій щодо високопосадовців Грузії у відповідь на серйозні порушення прав людини під час протестів, що почалися у 2024 році.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Британія і США оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії та інших представників силових структур.