Глава МИД Грузии пожаловалась послу Британии, что санкции "бросают тень на дружбу"

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время встречи с послом Великобритании Гаретом Уордом раскритиковала санкции, введенные Лондоном против грузинских властей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Грузии.

Во время встречи с британским послом Бочоришвили, как отмечается, затронула тему введенных Великобританией санкций.

"Министр подчеркнула, что недавние заявления и шаги представителей исполнительной и законодательной власти Великобритании, в частности введение санкций в отношении граждан Грузии, бросают тень на стратегическое партнерство и дружбу между Грузией и Соединенным Королевством и часто направлены на влияние на внутриполитические процессы в Грузии", – говорится в сообщении.

Также глава грузинского МИД в беседе с британским послом подняла вопрос "иностранного финансирования" и призвала избегать "политизации законодательных процессов".

Великобритания ввела ряд санкций в отношении высокопоставленных чиновников Грузии в ответ на серьезные нарушения прав человека во время протестов, начавшихся в 2024 году.

Напомним, в декабре 2024 года Великобритания и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.