"Європа прокидається": Орбан відреагував на дані, що поляки менше хочуть вступу України в ЄС

Угорський прем’єр Віктор Орбан відреагував на дані опитування у Польщі про те, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників.

Про це Орбан написав на своїй Facebook-сторінці у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Свіже опитування IBRiS показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки. За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів.

"Сьогоднішні новини: "Великий поворот: вже й поляки не хочуть, щоб Україна вступала до НАТО та ЄС". Європа прокидається!" – написав Віктор Орбан.

Варто зазначити, що в уряді Угорщини у четвер оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

В окремому пості у Facebook Орбан зазначив, що 2 мільйони 168 тисяч угорців проголосували за те, щоб не ризикувати вступом України до ЄС. Орбан заявив, що на саміті ЄС у четвер говоритиме про те, що Угорщина не підтримує вступ України до Євросоюзу.

Тим часом у Польщі, яка головує в Раді ЄС у цьому півріччі, закликали угорський уряд запитати в угорської меншини на Закарпатті, чи хочуть вони бути в ЄС, і на основі того приймати рішення щодо України.