"Европа просыпается": Орбан отреагировал на данные, что поляки меньше хотят вступления Украины в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан отреагировал на данные опроса в Польше о том, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников.

Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook в четверг, сообщает "Европейская правда".

Свежий опрос IBRiS показал, что в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО среди поляков уже нет единодушной поддержки. За вступление Украины в ЕС высказались 35% опрошенных, в НАТО – 37%. При этом против – по 42% респондентов.

"Сегодняшние новости: "Большой поворот: уже и поляки не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО и ЕС". Европа просыпается!" – написал Виктор Орбан.

Стоит отметить, что в правительстве Венгрии в четверг объявили окончательные результаты "референдума" о вступлении Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% тех, кто голосовал.

В отдельном посте в Facebook Орбан отметил, что 2 миллиона 168 тысяч венгров проголосовали за то, чтобы не рисковать вступлением Украины в ЕС. Орбан заявил, что на саммите ЕС в четверг будет говорить о том, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Между тем в Польше, которая председательствует в Совете ЕС в этом полугодии, призвали венгерское правительство спросить у венгерского меньшинства в Закарпатье, хотят ли они быть в ЕС, и на основе этого принимать решение по Украине.