Укр Рус Eng

Прихильників вступу України до ЄС і НАТО у Польщі зараз менше, ніж противників – опитування

Новини — Четвер, 26 червня 2025, 13:52 — Марія Ємець

Опитування у Польщі засвідчило, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування від  IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine.

Опитування показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки.

За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів.  

Аргументами проти вступу України назвали побоювання щодо нечесної економічної конкуренції, проблем з корупцією в Україні та побоювання значної ескалації війни у разі прийняття України в НАТО.

Також опитування показало, що 46% виступають за скорочення або припинення військової допомоги Україні. 

Читайте також: Саміт НАТО на користь України: як вдалося подолати опір Орбана і Трампа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Україна-НАТО Вступ до ЄС Опитування
Реклама: