Прихильників вступу України до ЄС і НАТО у Польщі зараз менше, ніж противників – опитування

Опитування у Польщі засвідчило, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування від IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine.

Опитування показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки.

За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів.

Аргументами проти вступу України назвали побоювання щодо нечесної економічної конкуренції, проблем з корупцією в Україні та побоювання значної ескалації війни у разі прийняття України в НАТО.

Також опитування показало, що 46% виступають за скорочення або припинення військової допомоги Україні.

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